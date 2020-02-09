شاهد.. لقاء مؤثر بين أم وطفلتها بعد 4 سنوات من وفاتها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

وثّق فيلم وثائقي، أمًا كورية ترى ابنتها المتوفاة منذ 4 سنوات، باستخدام تقنية VR والتي تسمح بمقابلة أشخاص عندما يكون من المستحيل ذلك.

وعمل فريق الإنتاج مع الأم جانج جي سيونج وهي أم لأربعة أطفال وفقدت طفلتها «نايون» البالغة من العمر 7 سنوات في عام 2016، ومع خبراء VR لإنشاء وتثبيت برنامج نايون باستخدام الصور ومقاطع الفيديو التي التقطت في حياتها.

وسمحت معدات VR، للأم أن تقيم حفلة عيد ميلاد مع نايون في حديقة زارها الاثنان في الواقع الافتراضي، وعلقت لاحقًا على ذلك بالقول: «لقد كان حلما أردت دائما أن أحلم به، أريد أن أعيش مع أطفالي الثلاثة في سعادة، مع المزيد من الحب، بدلاً من مجرد الحداد والتعب، حتى لا أشعر بالخجل من نفسي عندما أقابل نايون».

يذكر أن الطفلة كانت قد توفيت بمرض كثرة الخلايا الليمفاوية المكونة للدم، وهو مرض يهدد حياة الخلايا المناعية مفرطة النشاط، وقد توفيت بعد شهر من التشخيص، في أول يوم لها من العلاج الكيميائي.