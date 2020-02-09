المطلق: لا يجوز جلب العمالة ثم تركهم بالشارع يجيبون البلاوي (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، أن لا يجوز جلب العمالة لأجل عمل معين، ثم تركهم في الشارع.

وقال خلال برنامج «فتاوى»، إنه «اشتراط أنهم يعملون عندك وأن الدولة ما عطتك حتى تجيب عمالة وتحطهم بالسوق وتخليهم يروحون، وبعدين أحدهم يروح يجيب مخدرات أو يصنع خمور أو يجيب البلاوي.. ليه؟ إنت جيبهم لازم تشغلهم ».

وأضاف: «فيه ناس ياخذون من الدولة فيَز، مثلًا فيزا سامكري أو ميكانيكي، ثم يذهبون إلى الدولة اللي فيها العمالة ويعرضوها، ليشتريها واحد لا يعرف السمكرة أو الميكانيكا، ثم يبدأ يلعب في السيارات.. مين اللي زوّر الشهادة؟ هذا السعودي اللي باعها له».

وتابع: «هذه ورطة عظيمة، لذلك لا يجوز للإنسان اللي أخذ فِيَز إنه يخليهم بالشارع ويكون غير مسؤول عنهم».