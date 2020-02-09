المطلق: لا يجوز جلب العمالة ثم تركهم بالشارع يجيبون البلاوي (فيديو)
أوضح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، أن لا يجوز جلب العمالة لأجل عمل معين، ثم تركهم في الشارع.
وقال خلال برنامج «فتاوى»، إنه «اشتراط أنهم يعملون عندك وأن الدولة ما عطتك حتى تجيب عمالة وتحطهم بالسوق وتخليهم يروحون، وبعدين أحدهم يروح يجيب مخدرات أو يصنع خمور أو يجيب البلاوي.. ليه؟ إنت جيبهم لازم تشغلهم ».
وأضاف: «فيه ناس ياخذون من الدولة فيَز، مثلًا فيزا سامكري أو ميكانيكي، ثم يذهبون إلى الدولة اللي فيها العمالة ويعرضوها، ليشتريها واحد لا يعرف السمكرة أو الميكانيكا، ثم يبدأ يلعب في السيارات.. مين اللي زوّر الشهادة؟ هذا السعودي اللي باعها له».
وتابع: «هذه ورطة عظيمة، لذلك لا يجوز للإنسان اللي أخذ فِيَز إنه يخليهم بالشارع ويكون غير مسؤول عنهم».
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1500 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام الشيخ يغلب عليه العامية ، الذين في مستواه من شيوخ مصر والسودان يتحدثون بالفصحى
كونوا امناء على لغة القرآن الكريم،ودعوا المتلقين يستفيدوا من علمكم في الدين واللغة
العلوم الدينية الإسلامية مرتبطة باللغة العربية ومخرجاتها من نحو وصرف والتجويد ارتباط وثيق.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33562 ] نشر منذ 1 ساعة
هذه شغلات قديمه يا شيخ عبدالله
هذه العماله تدفع لكفيلها مبلغ متفق معهم عليه شهريا
تصور عندك عشره عمال هادهم في الشارع وكل شهر يدفع الواحد للكفيل 1000 ريال المجموع عشرة الاف ريال والكفيل نايم في البيت يلاعب رجليه مع ام العيال
الان اتصور انتهت اللعبه
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1500 ] نشر منذ 1 ساعة
استقدام وليس جلب
يجلب او يروج او يهرب مخدرات وليس يجيب
يحدث المنكرات وليس يجيب البلاوي
يحصلون على تأشيرات من الدولة وليس يأخذون من الدولة فيز
أن يخليهم في الشارع الصحيح تركهم او الزج بهم في الشارع
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92975 ] نشر منذ 57 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45825 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله المستعان