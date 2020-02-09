علاوي: إيران تجاوزت الخطوط الحمراء ولاتستطيع تحقيق أحلامها التوسعية

بغداد(صدى):

شنّ رئيس “ائتلاف الوطنية” العراقي، إياد علاوي، هجوماً عنيفاً على إيران، مؤكدًا انها تجاوزت الخطوط الحمراء.

وقال علاوي في بيان نشره المكتب الإعلامي لإياد علاوي على موقعه الرسمي، : “مرة أخرى تتجاوز إيران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي إرادة العراقيين، والتأكيد بأن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة، وأن محور (طهران – بغداد – دمشق بيروت – فلسطين) سيكون محورًا واحدًا لطرد الأمريكان وحلفائهم؛ بحسب ما جاء في خطاب علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الخارجية في مكتب خامنئي، بمناسبة أربعينية قاسم سليماني”.

وأضاف “علاوي” : “في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر إيران بأنها لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية، ومنها العراق، وهذا أكبر بكثير من حجمها وأحلامها”.

وتابع: “مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة، وعدم التدخل في شؤونها؛ وهو ما نتمناه من إيران وغيرها من دول الجوار”.