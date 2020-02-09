علاوي: إيران تجاوزت الخطوط الحمراء ولاتستطيع تحقيق أحلامها التوسعية
شنّ رئيس “ائتلاف الوطنية” العراقي، إياد علاوي، هجوماً عنيفاً على إيران، مؤكدًا انها تجاوزت الخطوط الحمراء.
وقال علاوي في بيان نشره المكتب الإعلامي لإياد علاوي على موقعه الرسمي، : “مرة أخرى تتجاوز إيران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي إرادة العراقيين، والتأكيد بأن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة، وأن محور (طهران – بغداد – دمشق بيروت – فلسطين) سيكون محورًا واحدًا لطرد الأمريكان وحلفائهم؛ بحسب ما جاء في خطاب علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الخارجية في مكتب خامنئي، بمناسبة أربعينية قاسم سليماني”.
وأضاف “علاوي” : “في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر إيران بأنها لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية، ومنها العراق، وهذا أكبر بكثير من حجمها وأحلامها”.
وتابع: “مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة، وعدم التدخل في شؤونها؛ وهو ما نتمناه من إيران وغيرها من دول الجوار”.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33562 ] نشر منذ 10 دقائق
ايران لن تخرج من العراق الا بعد القضاء على عملائها الخونه من العراقيين
لذلك يجب محاربتهم بقوه والا ستستمر ايران في قتل كل من يعارضها من العراقيين
يجب ان تتخلصو من المنظمات التابعه لايران في العراق تخصلو من زعمائهم لكي يتحرر العراق