إنطلاق الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات في الحدود الشمالية

فاطمه الرويلي(صدى):

‏انطلقت صباح اليوم الأحد مسابقة الأولمبياد الوطني في العلوم والرياضيات للمرحلة الابتدائية على مستوى تعليم الحدود الشمالية على مسرح مدارس واحة المعرفة الأهلية بعرعر والتي يقيمها قسم النشاط العلمي بإدارة النشاط الطلابي.

‏وأوضح رئيس قسم النشاط العلمي الأستاذ محمد بن مشحن العنزي أن مسابقة الأولمبياد الوطني في العلوم والرياضيات للمرحلة المتوسطة والإبتدائية على مستوى المنطقة، وأن هذه المسابقات مؤهلة للمشاركة في الأولمبياد الوطني في كافة فروعه للمنافسة.