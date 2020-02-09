بوكيتينو يتمسك بأمل تدريب مانشستر يونايتد

وكالات(صدى):

يتمسك المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بأمل أن يكون مدرباً لمانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

ويحوم مدرب توتنهام السابق، حول رادار يونايتد، لكن الطريقة الوحيدة ليتخلي مانشستر يونايتد عن أولي جونار سولشار هي إذا كان لديهم نهاية مروعة أخرى لهذا الموسم، وتواجدوا خارج المراكز الستة الأولى، حسب ما نشرته صحيفة ميرور البريطانية.

ويُعتقد أن الداعمين الرئيسيين مثل أديداس وشيفروليه الراعي للقميص لديهم بنود في دوري أبطال أوروبا في عقودهم التي تقلل من أموال يونايتد، إذا لم يحصلوا على أحد المراكز الأربعة الأولى.