الهلال بطل العقد في آسيا رسميا

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن اختيار نادي الهلال نادي العقد في آسيا بعد حصوله على المركز الأول في استفتاء أفضل نادي بالعقد الأخير وفق آراء الجماهير والمصوتين.

وقال الاتحاد الآسيوي: «حصل نادي الهلال على خيار الجماهير لنادي العقد في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد النتائج الرائعة التي حققها في السنوات العشر الأخيرة».

يذكر أن الهلال كان قد توج بلقب البطولة عام 2019، وحصل على الوصافة مرتين عامي 2014 و2017.

وحصل الهلال على أصوات بنسبة وصلت إلى 87 %، بينما جاء غوانغزهو ايفرغراند الصيني ثانيًا بنسبة 10 %.