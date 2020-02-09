إلزام المصارف بتوضيح الرسوم كافة في إعلاناتها

عادل الحربي(صدى):

شددت هيئة حقوق الإنسان، على المصارف بأن يتضمن الإعلان عن أي خدمة أو منتج مرتبط بدفع رسوم، تصريحاً باسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوية للمنتج بشكل واضح للعميل، ولا يجوز أن يتضمن الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل.

وأوضحت الهيئة، حقوق عملاء المصارف، مشيرة إلى أنه ينبغي على المصرف توخي الحذر والحرص على أسلوب ومضمون الإعلان وتفادي استخدام أسلوب إغرائي ومضلل عند تسويق المنتج وعدم تضخيم ميزات المنتج أو الخدمة المعلن عنها، وينبغي أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط مقروء واضح بما في ذلك الهوامش.

وأضافت الهيئة، أنه ينبغي عند الإعلان عن أي خدمة أومنتج مرتبط بدفع رسوم أن يتضمن الإعلان الأتي:

1. اسم وشعار المصرف وبيانات الاتصال بالمصرف.

2. يجب أن يتضمن الإعلان تصريحة بأسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوية للمنتج بشكل واضح للعميل، ولا يجوز أن يتضمن الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل.

3. أن تشير الإعلانات والمواد الترويجية إلى مبلغ الرسوم كافة والعمولات المتعلقة باستخدام الخدمة أو المنتج.

كما يحظر على المصارف التالي: تقديم عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أن يكون مصوغا بعبارات يكون من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل، وتقديم إعلان يتضمن إشعارا أو علامة فارقة دون وجه حق في استعمالها أو استعمال علامة مقلدة.

وأكدت أنه يجب على مؤسسة النقد العربي السعودي إلزام المصارف التي لا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار المؤسسة لها بذلك.

و ينبغي على المصرف التأكد من مناسبة عرض وتصميم الإعلان بحيث يلاحظ العميل أنه اعلان موجه ويتطلب الحصول على المنتج أو الخدمة المعلن عنها توفر شروط محددة في العميل.

وكذلك ينبغي على المصرف التأكد أن عروض الإعلان أو المادة الترويجية التي تستخدم سعر تشجيعي أو رسوم ابتدائية توضح تاریخ انقضاء فعالية هذه الرسوم ونهاية العرض.

وينبغي على المصرف التأكد أن الإعلانات التي تتضمن رموزة مختصرة (على سبيل المثال APR يتم شرح معناها صراحة، والتأكد من عدم الإشارة إلى أن المنتج أو الخدمة مجانية إلا في حال ما إذا كان المنتج كاملا أو أن الخدمة تمنح مجانا.