أمريكا تهدد «إسرائيل» بسحب الدعم حال التحرك الأحادي لضم أجزاء من الضفة

واشنطن(صدى):

حذر سفير أمريكا في إسرائيل ديفيد فريدمان، من خسارة دعم الولايات المتحدة لها حال اتخاذها لخطوات أحادية لضم أراضٍ بالضفة الغربية.

ودون “فريدمان” عبر حسابه على “تويتر”، أن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين في البلدين.

وقال السفير الأمريكي: “إن على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة، وأي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأمريكي”، بحسب رويترز.