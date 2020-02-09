مدرب الهلال:«محظوظ بامتلاك الرباعي الأجنبي»

ماجد محمد(صدى):

قال الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، إن اختياره للرباعي الأجنبي للنسخة الحالية بسبب دورهم الفعال الذي صنع الفارق في النسخة الماضية.

وأضاف لوشيسكو خلال مؤتمر صحفي:”هذا لا يلغي دور إمكانيات باقية اللاعبين الأجانب”، مبينا:” أنا محظوظ بامتلاك هذه الكوكبة من النجوم ضمن اللاعبين الأجانب”.

وتحدث لوسيشكو عن حماسهم لبطولة آسيا 2020م بعد تحقيق اللقب في النسخة الماضية، قائلا:”أقود أحد أعظم فرق آسيا”، مبينا:” طموحي في كل سنة يجب أن يكون تحقيق هذا اللقب”.

وأشار لوشيسكو:” لدينا حماس كبير للعودة للمنافسة القارية المختلفة عن البطولات المحلية، معاييرها مختلفة ومتميزة”.

ومن جانبه، أتمني حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف تحقيق لقب آسيا 2020 مثل كل سنة، مؤكدا:” قادرون على تكرار تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة القارية والمنافسة عليها حتى آخر رمق لتحقيق اللقب”.