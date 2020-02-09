بالانفوجراف.. الأرصاد تكشف الأمراض التي تسببها مياه الصرف الصحي غير المعالجة

علي القحطاني(صدى):

نشر حساب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، انفوجراف عن الأمراض التي تسببها مياه الصرف الصحي غير المعالجة.

وتضمنت الأمراض كلا من: «أميبا، وجارديا، وديدان الإسكارس، والكوليرا، وفيروس الكبد أ»، وغيرها من الأمراض والتي يوضحها الانفوجراف التالي: