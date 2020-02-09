بالانفوجراف.. الأرصاد تكشف الأمراض التي تسببها مياه الصرف الصحي غير المعالجة
نشر حساب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، انفوجراف عن الأمراض التي تسببها مياه الصرف الصحي غير المعالجة.
وتضمنت الأمراض كلا من: «أميبا، وجارديا، وديدان الإسكارس، والكوليرا، وفيروس الكبد أ»، وغيرها من الأمراض والتي يوضحها الانفوجراف التالي:
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1490 ] نشر منذ 25 دقيقة
هذه أيضا من أمراض المسابح العامة في الأندية وخاصة ديدان الاسكارس المعروفة بالديدان الدبوسية
محماس السادس[ عدد التعليقات: 745 ] نشر منذ 21 دقيقة
يعني المجاري الطافحه بالشوارع ووايتات المجاري توزع الامراض على الناس بالمجان وبالغصب….؟
وااانك يا دختر نجر بسيوني تجي وتاخذلك بصصه على شوارعنا…؟