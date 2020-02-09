شاهد.. القبض على مروج حبوب مخدرة ظهر في فيديو بالشرقية
تمكنت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، من القبض على مروج حبوب مخدرة ظهر في مقطع فيديو وهو يرتكب الجريمة.
ووثقت مواطن، الجريمة ونشرت الفيديو على نحو واسع، لرجل يقوم بترويج الحبوب المخدرة، مهددة إياه بالإبلاغ عنه.
محماس السادس[ عدد التعليقات: 745 ] نشر منذ 26 دقيقة
هذي بنت الرجال…
ولها مني جايزه ذبيحه نجدي بالفين ريال..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92960 ] نشر منذ 21 دقيقة
يستاهل مايجيه ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33544 ] نشر منذ 13 دقيقة
كفو ما شاء الله وتبارك عليها
هذا المروج اخطر من المهرب لذلك يجب ان يضرب عنقه بحد السيف