شاهد.. القبض على مروج حبوب مخدرة ظهر في فيديو بالشرقية

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، من القبض على مروج حبوب مخدرة ظهر في مقطع فيديو وهو يرتكب الجريمة.

ووثقت مواطن، الجريمة ونشرت الفيديو على نحو واسع، لرجل يقوم بترويج الحبوب المخدرة، مهددة إياه بالإبلاغ عنه.