شاهد.. صدام حسين يتشنّج بعد سؤاله «ليش دمرت العراق؟»
كشف فلح النقيب وزير الداخلية العراقي الأسبق، عن سر زيارته إلى الرئيس الأسبق صدام حسين قبل إعدامه بأيام.
وأوضح خلال لقاء له عبر قناة «العربية»، أنه سأل صدام حسين «ليش دمرت العراق؟»، مضيفًا: « هو كثير تشنّج من هذا الموضوع».
ومن المقرر أن يتحدث فلح النقيب عن تفاصيل الأمر وأسرار أخرى في الجزء الخامس من الذاكرة السياسية يوم الجمعة القادمة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33555 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يرحم ابو عدي ويغفر له
اللي دمر العراق هم الحكومات العميله التابعه لايران
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92967 ] نشر منذ 6 دقائق
صدقت يااخ ابو عمار ، ولكل شيءٍ سبب ،،،
.. ومع الأسف الشديد ، ابو عدي رحمه الله ، هو الطعم لتلك السنارة الخبيثه ، وتلاها ماتلاها من خبث ودمار ..