شاهد.. صدام حسين يتشنّج بعد سؤاله «ليش دمرت العراق؟»

بغداد(صدى):

كشف فلح النقيب وزير الداخلية العراقي الأسبق، عن سر زيارته إلى الرئيس الأسبق صدام حسين قبل إعدامه بأيام.

وأوضح خلال لقاء له عبر قناة «العربية»، أنه سأل صدام حسين «ليش دمرت العراق؟»، مضيفًا: « هو كثير تشنّج من هذا الموضوع».

ومن المقرر أن يتحدث فلح النقيب عن تفاصيل الأمر وأسرار أخرى في الجزء الخامس من الذاكرة السياسية يوم الجمعة القادمة.