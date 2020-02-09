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بالصور.. تحرير سيارة عالقة من رمال الرياض 

بالصور.. تحرير سيارة عالقة من رمال الرياض 
عادل الحربي(صدى):

أنقذت سيارة عالقة في رمال منتزة حفيرة نساح الطبيعي غرب مدينة الرياض.

وأضافت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم إنقاذ سيارة عالقة في الرمال غرب الرياض أثناء تجول دوريات الجمعية.

يُذكر أن جمعية غوث تطلق فرقها الإنقاذية في المتنزهات الطبيعية بحثًا عن العالقين لتقديم المساعدة لهم.

 

 


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 92952 ] نشر منذ 10 دقائق

جزاهم الله خير ..

[ عدد التعليقات: 33538 ] نشر منذ 9 دقائق

ههههههههههههههههههههههههههههههه

يطعس بسيدان

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