بالصور.. تحرير سيارة عالقة من رمال الرياض
أنقذت سيارة عالقة في رمال منتزة حفيرة نساح الطبيعي غرب مدينة الرياض.
وأضافت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم إنقاذ سيارة عالقة في الرمال غرب الرياض أثناء تجول دوريات الجمعية.
يُذكر أن جمعية غوث تطلق فرقها الإنقاذية في المتنزهات الطبيعية بحثًا عن العالقين لتقديم المساعدة لهم.
محماس السادس[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 18 دقيقة
يطعس بفورد….؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92952 ] نشر منذ 10 دقائق
جزاهم الله خير ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33538 ] نشر منذ 9 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههههههه
يطعس بسيدان