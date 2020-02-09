بالصورة.. مذيع يصدم جمهوره بأنه «مثلي» رغم زواج لمدة 27 عاما

لندن(صدى):

أعلن المذيع البريطاني الشهير فيليب سكوفيلد، أنه مثلي الجنس، وهو ما صدم محبيه وعائلته، خصوصا بعد زواج طبيعي لمدة 27 عاما، أثمر ابنتين.

وأوضح أنه علم بالأمر منذ يوم زفافه، لأنه توقع بأنه سيتمكن من قمع هذه الرغبة بداخله والاستمرار في عيش حياته بشكل طبيعي، إلا أنه تأكد وقتها من الأمر.

وشرح «فيليب» الأمر من خلال منشور عبر حسابه على «انستجرام»، يوضح خلاله الأمر تفصيليا، موضحا أنه لا يعلم مصير زواجه، رافضا الإفصاح عن تفاصيل عما إذا كان مارس الجنس مع أي رجل طوال هذه الفترة، حسب ما ورد على صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.