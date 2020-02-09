اختلاسات في سفارة لبنان بقطر وراء تعيين ابنة نبيه بري

ماجد القزيز(صدى):

ردّت وزارة الخارجية اللبنانية، على أنباء تفيد بوجود صفقة سياسية بين وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد تكليف السفيرة فرح نبيه بري، ابنة رئيس مجلس النواب، بمهام القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان في قطر.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتلك الأنباء، موضحة أنه حصل بعد كشف عملية اختلاس وسرقة للمال العام في السفارة بالدوحة، وقد تم استدعاء السفير اللبناني إلى حين انتهاء التحقيق، وأنه تم اختيارها لترأس البعثة في قطر لحين جلاء الحقيقة وإجراء ما يلزم.

وشددت على أن تعيين «بري» لا يرتب أعباء إضافية على الخزينة بل يحقق وفرا، إذ إن البدل اليومي الذي سوف تتقاضاه عن مهمتها أقل من المعاش الشهري للسفير هناك.

وكانت صحيفة مقربة من «حزب الله» اللبناني قد أكدت أنه «في زمن التقشف، تقرر تكليف السفيرة فرح بري بـ مهمة دبلوماسية في قطر لتحل محل السفير حسن نجم، وأن هذه المهمة سترتب تكاليف تصل إلى قرابة الـ 30 ألف دولار شهريا، بما يفوق كلفة تعيين سفير أصيل في الدوحة».