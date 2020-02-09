مفاجأة صادمة لـ «مذيعة عربية» سافرت لدولة أجنبية لممارسة «الرذيلة»
تلقت مذيعة لبنانية، صدمة كبيرة حينما قررت السفر إلى دولة أجنبية، لجني الأموال من خلال ممارسة الرذيلة؛ حيث بعد سفرها لم تتمكن من الحصول على عرض مقابل 600 يورو ولم يقبل بها أحد.
وفشلت المذيعة اللبنانية في مساعيها غير الأخلاقية واصطياد زبائن لممارسة الرذيلة، فيما تواصلت مع صديقتها لتسديد ثمن بطاقة السفر للعودة إلى لبنان.
محماس السادس[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 28 دقيقة
هذي المهنه اسمها..ككدالطيز..🤣🤣🤣😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33537 ] نشر منذ 15 دقيقة
600 يورو كثير جدا
المفروض في حدود 100 دولار اذا كانت جميله جدا
وبعدين المذيعه عامله اعلان عن نفسها
لو اتت الى بلاد عربيه ستجد ما يسرها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92952 ] نشر منذ 14 دقيقة
استغفر الله العظيم ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45800 ] نشر منذ 9 دقائق
خبتي وخاب رجاك