مفاجأة صادمة لـ «مذيعة عربية» سافرت لدولة أجنبية لممارسة «الرذيلة»

بيروت(صدى):

تلقت مذيعة لبنانية، صدمة كبيرة حينما قررت السفر إلى دولة أجنبية، لجني الأموال من خلال ممارسة الرذيلة؛ حيث بعد سفرها لم تتمكن من الحصول على عرض مقابل 600 يورو ولم يقبل بها أحد.

وفشلت المذيعة اللبنانية في مساعيها غير الأخلاقية واصطياد زبائن لممارسة الرذيلة، فيما تواصلت مع صديقتها لتسديد ثمن بطاقة السفر للعودة إلى لبنان.