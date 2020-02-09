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خطأ قاتل يسرب صورة سلاح «يوم القيامة»

خطأ قاتل يسرب صورة سلاح «يوم القيامة»
وكالات(صدى):

كشفت صورة مسربة عن أكثر الأسلحة الفتاكة في العالم ، وهو سلاح ” يوم القيامة ” الروسي السري .

وقامت وزارة الدفاع الروسية بإزالة فيديو من اليوتيوب لم يشاهده سوى 380 شخص ، فيما لم تتمكن من السيطرة على صورة مسربة منه .

ووفقاً لموقع متخصص في شؤون الأسلحة ، فإن هذا السلاح يمتلك قدرات خارقة ويستطيع تدمير مدن بأكملها ، وهو ما يفسر اسمه .

من جانبها ، تحقق السلطات الروسية في كيفية تسريب صورة السلاح الفتاك، فيما قيل أنه تم بالخطأ ، ولم تعلق رسمياً على الواقعة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 23 دقيقة

المصادر الخاصه للحنس محماس تؤكد ان الروس خراطين ..وهذي مجرد حركه غبيه منهم ليسوقو فيها سلاحهم بنفس اسلوب تسويق الآيفون لما صارت كل مره تسرب صور لجوالاتها الجديده..وياكثر الكمخ الي يصدقوووون…

[ عدد التعليقات: 92952 ] نشر منذ 12 دقيقة

الله يكفينا شرهم وشر اسلحتهم .. آمين ..

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