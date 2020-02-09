خطأ قاتل يسرب صورة سلاح «يوم القيامة»
كشفت صورة مسربة عن أكثر الأسلحة الفتاكة في العالم ، وهو سلاح ” يوم القيامة ” الروسي السري .
وقامت وزارة الدفاع الروسية بإزالة فيديو من اليوتيوب لم يشاهده سوى 380 شخص ، فيما لم تتمكن من السيطرة على صورة مسربة منه .
ووفقاً لموقع متخصص في شؤون الأسلحة ، فإن هذا السلاح يمتلك قدرات خارقة ويستطيع تدمير مدن بأكملها ، وهو ما يفسر اسمه .
من جانبها ، تحقق السلطات الروسية في كيفية تسريب صورة السلاح الفتاك، فيما قيل أنه تم بالخطأ ، ولم تعلق رسمياً على الواقعة .
محماس السادس[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 23 دقيقة
المصادر الخاصه للحنس محماس تؤكد ان الروس خراطين ..وهذي مجرد حركه غبيه منهم ليسوقو فيها سلاحهم بنفس اسلوب تسويق الآيفون لما صارت كل مره تسرب صور لجوالاتها الجديده..وياكثر الكمخ الي يصدقوووون…
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92952 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يكفينا شرهم وشر اسلحتهم .. آمين ..