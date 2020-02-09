خطأ قاتل يسرب صورة سلاح «يوم القيامة»

وكالات(صدى):

كشفت صورة مسربة عن أكثر الأسلحة الفتاكة في العالم ، وهو سلاح ” يوم القيامة ” الروسي السري .

وقامت وزارة الدفاع الروسية بإزالة فيديو من اليوتيوب لم يشاهده سوى 380 شخص ، فيما لم تتمكن من السيطرة على صورة مسربة منه .

ووفقاً لموقع متخصص في شؤون الأسلحة ، فإن هذا السلاح يمتلك قدرات خارقة ويستطيع تدمير مدن بأكملها ، وهو ما يفسر اسمه .

من جانبها ، تحقق السلطات الروسية في كيفية تسريب صورة السلاح الفتاك، فيما قيل أنه تم بالخطأ ، ولم تعلق رسمياً على الواقعة .