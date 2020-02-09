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الكويت ترفض إخلاء سبيل متهمي قضية فساد «ضيافة الداخلية»

الكويت ترفض إخلاء سبيل متهمي قضية فساد «ضيافة الداخلية»
خالد الظفيري(صدى):

رفضت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار متعب العارضي، اليوم الأحد، إخلاء سبيل المتهمين المتورطين في قضية ” ضيافة الداخلية “، بعدما واجهتهم بالشيكات والمستندات الصادرة في القضية، فضلًا عن فض الأحراز واطلاع هيئة دفاع المتهمين على تلك الاحراز عبر جهاز بروجكتر.

وفي وقت سابق، استمعت المحكمة إلى شهادة المحاسبين ومدققي الحسابات في وزارتي الداخلية والمالية في جلسات ماراثونية، كما قررت منع سفر كافة المتهمين حتى الفصل فى الدعوى.

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