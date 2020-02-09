جمعية مودة تطلق برنامج الحاضنة القانونية «الدورة العاشرة»

ريم عبدالعزيز(صدى):

أطلقت جمعية مودة الخيرية برنامجها التدريبي السنوي (الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية) في دورته العاشرة ..

الذي يستهدف تأهيل خريجات الشريعة والقانون على مهارات الترافع أمام القضاء وتقديم الإستشارات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية .

ويعد هذا البرنامج من البرامج الإستراتيجية للجمعية يهدف الى نشر الوعي الحقوقي الأسري والمساهمة في رفع الكفاءة العدلية في القضايا الزوجية والأسرية من خلال تشكيل توجه حقوقي نسائي في الواقع القضائي يعمل على تقديم المعونة للمرأة المطلقة ومن في حكمها من المعلقات والمهجورات مجاناً دون مقابل.

وبينت الجمعية بأن سبب إطلاق برنامج الحاضنة القانونية هو التزايد الملحوظ في نسب الطلاق بالمجتمع السعودي وتفاقم المشاكل الناتجه عنه وضعف الوعي الحقوقي لدى المجتمع عامه والمرأة خاصة.

موضحة بأن البرنامج يقدم من الجمعية للمتدربات مجاناً دون مقابل ومدة البرنامج 3 أشهر مؤلفة من 192 ساعة تدريبية يعقد في مقر الجمعية بمدينة الرياض ويتضمن مجموعة من الوحدات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات الشرعية والقانونية والإجتماعية، أستطاعت الجمعية حتى العام ٢٠١٩م اقامة ٩دورات للبرنامج و تأهيل 270 متدربة من خريجات الشريعة والقانون على مهارات الترافع وتقديم الاستشارات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية، ويستهدف كذلك إلى تخريج 500 مستشارة قانونية مؤهلة لتقديم 60,000 ساعة استشارية تطوعية للمرأة المحتاجة بمعدل 120 ساعة لكل خريجة.

الجدير بالذكر بأن وزارة العدل أستعانت بخريجات البرنامج لتقديم الاستشارات القانونية المجانية لمراجعات محكمة الأحوال الشخصية بالرياض وذلك من خلال إفتتاح مكتب مودة للمساندة الحقوقية في العام ٢٠١٤م ، ويعتبر مكتب مودة اول تواجد نسائي مهني منظم في المرافق العدلية .