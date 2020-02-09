ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي الهلال، عن بدء بيع تذاكر لقاء الهلال وشهر خودرو الإيراني، المقرر خوضها غدًا الاثنين على ملعب زعبيل بالإمارات.

ويبدأ بيع التذاكر في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم، عبر منافذ بيع التذاكر في ستاد زعبيل، حيث سيستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، على أن يستأنف البيع يوم الغد؛ وذلك بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتّى موعد بداية المباراة.

ووصلت بعثة نادي الهلال مساء أمس السبت إلى دبي، ومن المقرر أن يقام مؤتمرًا صحفيًا ومرانًا مغلقًا اليوم الأحد.