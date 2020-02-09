بالفيديو.. الحقيقة التاريخية لقصر الملك خالد وسر مسمى حي الحمام بالرياض
كشف مقطع فيديو تاريخ إنشاء قصر الملك خالد بن عبد العزيز بحي “أم الحمام ” بالرياض وسبب تسميته الحي بهذا الإسم .
وقال المواطن “فهد المفيرج ” بالفيديو الذي أشار إليه الإعلامي محمد الهمزاني أن الأميرة صيته بنت فهد الدامر هي من طلقت على القصر هذا الإسم ، وذلك على غار واحة “م الحمام ” بوادي عجمان وهي واحة معروفة بجمالها ، حتى تم إطلاق اسم القصر لاحقاً على الحي لذي عُرف به .
وكشف أن معظم أبناء وبنات الملك خالد ولدوا في هذا القصر التاريخي ، عدا الأمير بندر -طيب الله ثراه – والأمير عبد الله .
وروى بعض المآثر الطيبة ومظاهر الكرم التي شهدها هذا القصر ، قائلاً أن الملك خالد أقام حفل غداء كبير بالقصر دعا إليه الملك عبد العزيز وإخوانه من الملوك والأمراء وظلوا فيه حتى عام 1385 طيلة 15 عام .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92952 ] نشر منذ 17 دقيقة
عمروها وراحوا وخلوها ، ولا دايم إلا وجه الله سبحانه الحي الذي لا يموت ..
.. رحم الله الملك خالد الملك الصالح رحمة واسعه ، ولا نزكي على الله احداً ..