بالفيديو.. الحقيقة التاريخية لقصر الملك خالد وسر مسمى حي الحمام بالرياض

حمود العنزي(صدى):

كشف مقطع فيديو تاريخ إنشاء قصر الملك خالد بن عبد العزيز بحي “أم الحمام ” بالرياض وسبب تسميته الحي بهذا الإسم .

وقال المواطن “فهد المفيرج ” بالفيديو الذي أشار إليه الإعلامي محمد الهمزاني أن الأميرة صيته بنت فهد الدامر هي من طلقت على القصر هذا الإسم ، وذلك على غار واحة “م الحمام ” بوادي عجمان وهي واحة معروفة بجمالها ، حتى تم إطلاق اسم القصر لاحقاً على الحي لذي عُرف به .

وكشف أن معظم أبناء وبنات الملك خالد ولدوا في هذا القصر التاريخي ، عدا الأمير بندر -طيب الله ثراه – والأمير عبد الله .

وروى بعض المآثر الطيبة ومظاهر الكرم التي شهدها هذا القصر ، قائلاً أن الملك خالد أقام حفل غداء كبير بالقصر دعا إليه الملك عبد العزيز وإخوانه من الملوك والأمراء وظلوا فيه حتى عام 1385 طيلة 15 عام .