خروج 40% من المستثمرين في قطاع السيارات المستعملة
خرج نحو 40% من المستثمرين في قطاع السيارات المستعملة، وأغلق العديد من المعارض، بسبب وجود حالة ركود في القطاع وصلت إلى نحو 75%؛ بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار البنزين.
ويأتي ذلك أيضًا بسبب زيادة أسعار تأمين المركبات، وارتفاع أسعار قطع الغيار، فضلًا عن خروج نسبة كبيرة من الوافدين، ومنافسة المواقع الإلكترونية في بيع السيارات؛ بينما من المتوقع خروج العديد من المستثمرين في حال استمرار موجة الركود.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1483 ] نشر منذ 2 دقيقتين
طالما وضعت نسبة 40% نريد معرفه مصدر الخبر..؟
حراج الجوهرة بجده يقفل الشارع المتجه من الأستاد الرياضي الى الشرق نحو الإسكان من شدة الزحام في حراج السيارات عصرا ويفتح للمرور صباحا.