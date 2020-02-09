خروج 40% من المستثمرين في قطاع السيارات المستعملة

أميرة خالد(صدى):

خرج نحو 40% من المستثمرين في قطاع السيارات المستعملة، وأغلق العديد من المعارض، بسبب وجود حالة ركود في القطاع وصلت إلى نحو 75%؛ بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار البنزين.

ويأتي ذلك أيضًا بسبب زيادة أسعار تأمين المركبات، وارتفاع أسعار قطع الغيار، فضلًا عن خروج نسبة كبيرة من الوافدين، ومنافسة المواقع الإلكترونية في بيع السيارات؛ بينما من المتوقع خروج العديد من المستثمرين في حال استمرار موجة الركود.