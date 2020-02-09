رئيس الاتحاد الآسيوي: الهلال حقق أرقام قياسية ورفع سقف المنافسة

نواف السالم(صدى):

أشاد البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، بنادي الهلال مؤكدًا أن فوزه بلقب دوري أبطال آسيا نسخة عام 2019 الماضي، رفع من سقف المنافسة بين الأندية.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي: ” فوز الهلال بلقب دوري الأبطال في العام الماضي، رفع من مستوى المنافسة لبقية الأندية بالقارة الآسيوية، وفي الوقت ذاته شهدنا أرقام قياسية من ناحية المتابعة الجماهيرية، وهذا يؤكد شعبية دوري أبطال آسيا وانتشارها بين عشاق كرة القدم في آسيا والعالم ” .

وأضاف ” آل خليفة ” : ” بطولة دوري أبطال آسيا باتت تحظى بمكانة كبيرة بين أهم البطولات في العالم، ونحن نأمل ونتطلع لمتابعة نسخة قوية ورائعة للجماهير وأتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركة ” .