السيارات المتأهلة لجائزة الأفضل في العالم لعام 2020

أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير، اليوم الأحد، عن المتأهلين لنهائيات جائزة السيارة الأفضل لعام 2020، والتي تضم سيارات من شركات أوروبية ويابانية وكورية جنوبية فقط، وهن عشر سيارات.

وتعد السيارات المتنافسة هي هيونداي سوناتا، وكيا سوا EV وكيا تيلورايد ورينج روفر ايفوك ومازدا 3 ومازدا CX-30 ومرسيدس CLA ومرسيدس GLB وفولكس فاجن جولف وفولكس فاجن T-Cross.

وتتنافس كيا سول EV وفولكس فاجن T-Cross، أيضاً على لقب سيارة المدن الأفضل لعام 2020، كما تتنافسان مع ميني كوبر SE وبيجو 208 ورينو كليو، بينما تتنافس العلامات التجارية الألمانية على لقب أفضل سيارة فاخرة في العالم، والطرز المتنافسة هي بي ام دبليو X5 وX7 ومرسيدس EQC وبورشه 911 وتايكان.

وتتصارع بي ام دبليو M8 وبورشه 718 سبايدر وكايمان GT4 وبورشه 911 وبورشه تايكان وتويوتا GR سوبرا، على جائزة سيارة الأداء العالي الأفضل في العالي؛ بينما المرشحين النهائيين تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم مكونة من 86 صحفياً من جميع أنحاء العالم، وسيتم تقليل القوائم أكثر في معرض جنيف للسيارات الشهر المقبل، فيما الإعلان عن الفائزين في معرض نيويورك للسيارات في أبريل.