فيديو.. تسريب معلومات عن مواصفات هاتف سامسونج «جلاكسي زد فليب»

عادل الحربي(صدى):

كشف فيديو مسرب لأحدث إصدارات هاتف سامسونج المرتقب القابل للطي، عن بعض مواصفات “جلاكسي زد فليب”.

وأظهر الفيديو أن الهاتف عند طيه يكون أشبه بالصدفة، ويمكن استخدامه خلال هذه الوضعية.

ويتوفر حسب المقطع بمعالج من نوع “سنابدراجون 855 بلس” وبشاشة لمسية بقياس 6.7 بدقة استثنائية تبلغ 2636×1080 بيكسل، وستبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي “رام” نحو 8 جيجابايت، وسعة التخزين الداخلية 256 جيجابايت، أما الكاميرا فلم يتضح قوتها إلا أنه مزود بكاميرا أمامية وأخرى خلفية بثقب وحيد.