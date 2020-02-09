ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار بجمالها (صورة)
خطفت نور عصام إمام، ابنة أخ الفنان المصري عادل إمام، الأنظار بسبب جمالها الأخاذ؛ حيث نالت إعجاب الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لها.
ونشرت نور إمام الصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستغرام “؛ لتأسر القلوب بحسنها ورقتها وعينيها الخضرواين؛ فيما أكد البعض على وجود شبه بينها وبين عمها عادل إمام.
وانتهى عادل إمام، من تصوير مسلسل “فالنتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وحمدى الميرغني، وطارق الابياري، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، احمد فريد وإلهام عبد البديع.
.[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 47 دقيقة
أ حييييييييييييييييه
على قولة عمها عادل امام
أحييييييييييييييييييييييييييه
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1483 ] نشر منذ 42 دقيقة
عائلة أمام من محافظة الدقهلية وعاصمتها المنصورة ويشتهروا بالجمال كشهرة بنات طنجه في المغرب
تطعموا بالعرق الأوربي في المنصورة من الحملة الفرنسية على مصر وفي طنجة العرق الاسباني
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45787 ] نشر منذ 37 دقيقة
طيب طيب