العميد «الأحمدي» يزور رجال الأمن الذين يتلقون العلاج بالرياض

حسين العلي(صدى):

إنفاذا لتوجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي وفي بادرة إنسانية قام سعادة مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام العميد احمد بن سعد الأحمدي صباح اليوم الأحد 16/6/1441هـ بزيارة إلى عدد من رجال الأمن والذين يتلقون العلاج والتأهيل بمستشفى قوى الأمن في الرياض.

ونقل العميد الأحمدي تمنيات ودعوات معالي مدير الأمن العام وسعادة نائبه بالسلامة والعافية لهم ، وأن يمّن الله عليهم بالشفاء العاجل.

كما استمع إلى أمنياتهم وملاحظاتهم على الخدمة العلاجية والتأهيلية التي يتلقونها في المستشفى داعيا الله العلي الكريم ان يشملهم بفضله ويعودوا إلى أهليهم وزملائهم وهم في أتم الصحة والعافية .

ثم اطمئن العميد الأحمدي من الأطباء المشرفون على المرضى عن الوضع الصحي لرجال الأمن ، مقدماً شكره لهم على ما يبذلونه من خدمات طبية وعلاجية.