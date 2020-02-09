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فنان شهير يعتنق الإسلام ويُصبح «داوود»

فنان شهير يعتنق الإسلام ويُصبح «داوود»
أميرة خالد(صدى):

أعلن المطرب الكوري الشهير، جاي كيم، اعتناق الإسلام بعد فترة من التفكير وصلت إلى سنة كاملة؛ ليواجه غضب والدته التي أخذت تهتف ” أنت مجنون .. أنت مجنون ” لكنها هدأت بعد ذلك.

وأكد ” كيم ” إنه ولد باسم مسيحي وهو “ديفيد” لافتًا إلى أنه قرر تغيير اسمه إلى “داوود”؛ حيث قال: ” كانت نظرتي جيدة للإسلام وسألت نفسي ما إذا كان بإمكاني العيش كمسلم أم لا؟ .. ولما وصلت لإجابة قررت اعتناق الإسلام “


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 42 دقيقة

الحمدلله الله يثبتك ويدلك على مافيه الخير ..

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