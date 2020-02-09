فنان شهير يعتنق الإسلام ويُصبح «داوود»

أميرة خالد(صدى):

أعلن المطرب الكوري الشهير، جاي كيم، اعتناق الإسلام بعد فترة من التفكير وصلت إلى سنة كاملة؛ ليواجه غضب والدته التي أخذت تهتف ” أنت مجنون .. أنت مجنون ” لكنها هدأت بعد ذلك.

وأكد ” كيم ” إنه ولد باسم مسيحي وهو “ديفيد” لافتًا إلى أنه قرر تغيير اسمه إلى “داوود”؛ حيث قال: ” كانت نظرتي جيدة للإسلام وسألت نفسي ما إذا كان بإمكاني العيش كمسلم أم لا؟ .. ولما وصلت لإجابة قررت اعتناق الإسلام “