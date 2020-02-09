رجل يهتك عرض طفله

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى طلاق من زوجها؛ لكونه يتحرش بطفلهما ذو الثلاث سنوات من العمر.

وأوضحت الزوجة، أن زوجها يتعمد الانفراد بالطفل باعتبار أنه يُسليه لحين عودتها من عملها، أو إنجاز بعض المهام المنزلية.

وأضافت أنها لم تشك في أنه يعاني من مرض نفسي ويتعمد التحرش بطفله، مشيرة إلى أنها سمعت طفلها يصرخ في أحد المرات داخل الحمّام، لتجده مع زوجها يبكي لكنها لم تشك في الأمر.

وأفادت بأنها اكتشفت الكارثة عندما استيقظت ذات يوم من النوم، ولم تجد زوجها نائمًا بجانبها، لتخرج من الغرفة وتشاهده عاري ويتحرش بطفلهما، لتقرر طلب الطلاق، فيما لم تحرر محضر ضده حتى لا يكون وصمة عار لطفلها عندما يكبر.