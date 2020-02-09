رجل يهتك عرض طفله
رفعت زوجة مصرية دعوى طلاق من زوجها؛ لكونه يتحرش بطفلهما ذو الثلاث سنوات من العمر.
وأوضحت الزوجة، أن زوجها يتعمد الانفراد بالطفل باعتبار أنه يُسليه لحين عودتها من عملها، أو إنجاز بعض المهام المنزلية.
وأضافت أنها لم تشك في أنه يعاني من مرض نفسي ويتعمد التحرش بطفله، مشيرة إلى أنها سمعت طفلها يصرخ في أحد المرات داخل الحمّام، لتجده مع زوجها يبكي لكنها لم تشك في الأمر.
وأفادت بأنها اكتشفت الكارثة عندما استيقظت ذات يوم من النوم، ولم تجد زوجها نائمًا بجانبها، لتخرج من الغرفة وتشاهده عاري ويتحرش بطفلهما، لتقرر طلب الطلاق، فيما لم تحرر محضر ضده حتى لا يكون وصمة عار لطفلها عندما يكبر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92948 ] نشر منذ 35 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. اعوذ باالله من فعله الشيطاني .. اقتلوه شر قتله ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1483 ] نشر منذ 12 دقيقة
ام سعودية من مدينة جده
اعطت طفلتها الرضيعه للسائق،ليوصلها للسيارة
( عجزانه عن حملها؟؟!!)
تأخرت قليلا ثم لحقت بأبنتها وجدتها تبكي بشده ،افتكرت الام من الحفاظة..غيرت الحفاظة وجدت دم كان السائق يحك فرج الطفله من الخارج إلى أن جرحها، وأخذت الام تصرخ في الشارع وهرب السائق الخاص العائلة وحضرت الشرطة.
الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله وايده بنصره
حمى نساء السعودية بصدور الأمر بقيادة المرأة للسيارة من ماكان يفعله السائقين في بنات وأبناء بعض الأسر الفاغرة الفايهة..
وللان للأسف أن البعض مايزال متمسك بالسائق.