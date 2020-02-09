إيقاف منح الأراضي في الرياض
صدرت توجيهات عليا، اليوم الأحد، بإيقاف منح الأراضي في العاصمة الرياض، فضلًا عن نقل المنح التي لم يتم تطبيقها إلى خارج مدينة الرياض في المحافظات الأخرى حسب رغبة أصحابها.
وكشفت تقارير، أن التوجيهات تنص على إيقاف تراخيص البناء في مخططات المنح الواقعة شرق مدينة الرياض ودراسة التوجهات لها وتحديد آلية تعويض ملاك الأراضي والممنوحين فيها.
يأتي ذلك استنادًا إلى مرئيات الهيئة الملكية لمدينة الرياض، فيما تم تزويد وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة الملكية لمدينة الرياض بصور من التوجيهات للاعتماد والتنفيذ.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1483 ] نشر منذ 23 دقيقة
توزيع منح الأراضي على المواطنيين لم يكن عادلا في التوزيع ناس حصلوا على اراضي منح وناس وناس في موقع المتفرج
.والأدهى والامر ماكتبت عنه بعض الصحف قبل سنوات من ان عوائل حصلت على منح اراضي واولادهم في المتوسط والثانوي ؟@
.عملية فساد كبرى لا تسقط بالتقادم اموال الدولة المنهوبة بالفساد يجب أن تعاد بفتح ملفات 40 سنة مضت تحول فيها بعض الموظفين قدم بعضهم في قرى نائية ورثوا أبناءهم عشرات او مئات الملايين..؟!
والبعض من مايزال يعيش
وشابه الفساد..