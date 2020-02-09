ميسي يخطط للإطاحة برئيس برشلونة

وكالات(صدى):

يُطالب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، بتعجيل الانتخابات الرئاسية داخل النادي الكتالوني للإطاحة بالرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

يأتي ذلك في ظل التوتر الحاصل بينه وبين رئيس النادي في الفترة الأخيرة، وزاد الأمر الأزمة التي حدثت بينه وبين السكرتير الفني، الفرنسي إيريك أبيدال، إثر مشادة كلامية قوية بينهما.

وكشفت تقارير إسبانية، أن ميسي سيواصل رفض عروض التجديد المقدمة من برشلونة؛ وقد يصل الأمر إلى حزم حقائبه في نهاية الموسم الجاري إذ ظل رئيس النادي في منصبه.

يذكر أن ميسي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2021، ولم يوقع على عقده الجديد بعد، ولديه إمكانية تفعيل بند في عقده الحالي يسمح له بالرحيل في نهاية الموسم إلى نادٍ آخر دون رسوم نقل.