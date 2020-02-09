بالفيديو .. فانيسا براينت تعرض فيديو مؤثر لرضيعتها

واشنطن(صدى):

تسعى فانيسا، جاهدة لتخطي أزمة وفاة ابنتها وزوجها كوبي براينت، أسطورة لوس أنجلوس ليكرز الأمريكي لكرة السلة.

ونشرت فيديو لرضيعتها كابري، عبر حسابها على “إنستغرام”، وهي تتعلم الوقوف بمساعدة خالتها، بينما تقوم الخالة والأم بتشجيعها بنوع من التدليل.

وأنجبت فانيسا لبراينت 4 بنات وهن، ناتاليا 17 عاما، وبيانكا 3 أعوام، وكابري 7 أشهر، والراحلة جيانا 13 عاما.

يذكر أن براينت، الذي توج بلقب الدوري الأمريكي خمس مرات، وابنته جيانا، كانا من بين تسعة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت مروحيتهم في غرب لوس أنجلوس، في 26 يناير الماضي.