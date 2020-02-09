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مستشفى الزهراء العام تعلن عن وظائف نسائية شاغرة بالقطيف

مستشفى الزهراء العام تعلن عن وظائف نسائية شاغرة بالقطيف
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مستشفى الزهراء العام بالقطيف باب التقديم على وظائف شاغرة للنساء ، من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات ، وذلك للمواطنات فقط ، من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

وأوضحت إدارة المستشفى أن الوظائف المطلوبة بمسمى “مساعد رعاية مرضى ” بعدد 4 وظائف .

وكشفت أن الراتب 4000 ريال شهرياً ، على أن يبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق 9/ فبراير / 2020 ، وينتهي بتاريخ 9/ 3/2020 ، وذلك عبر بوابة “طاقات ” على الرابط التالي : هنــــــــا

 


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