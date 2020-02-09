بالفيديو.. صالح الجسمي يهاجم الطفلة ريناد: «جاهلة»

أميرة خالد(صدى):

اتهم الإعلامي صالح الجسمي، عائلة نجمة مواقع التواصل المعروفة ريناد، باستغلال الطفلة لتحقيق عائدات مالية، مهاجمًا المضمون الذي تقدمه الطفلة.

وقال صالح الجسمي، أنه: ” كيف يمكن لطفلة “جاهلة” أن تقنع السيدات بماركات معينة للتجميل “؛ مؤكداً على وجود قانون في المملكة يعاقب على استغلال الأهل لأطفالهم في السوشيال ميديا.

وفي السياق نفسه، امتدح تعليق الفنانة زهرة عرفات حول الطفلة السعودية والذي انتقدت تصرفاتها ووصفتها بقليلة الأدب؛ حيث قالت: ” فيه شخصية في السوشال ميديا سنها صغير من طلعت وهي هذا أسلوبها وانتوا إلي وصلوتها للملايين، اكتشفت إن هذا الأسلوب بينجحها اللي هو قلة الحيا وقلة الأدب والغلط على الجمهور “.