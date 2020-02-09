ترامب عن الصورة البرتقالية: يستخدمون أي شيء للحط من قدري

واشنطن(صدى):

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسخرية عريضة بسبب صورة له أثناء عودته للبيت الأبيض قادما من مدينة شارلوت؛ حيث ظهر برتقالي اللون، بشكل غريب، مع تطاير شعره بسبب الرياح القوية.

وقال دونالد ترامب: ” المزيد من الأخبار الكاذبة. بطبيعة الحال، هذه الصورة تم تعديلها باستخدام فوتوشوب “، في إشارة إلى اللون البرتقالي الواضح على وجهه، متابعًا: ” الرياح كانت قوية وشعري يبدو جيدا. يستخدمون أي شيء للحط من قدري ” .

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن ترامب يستخدم مستحضرات تجميل سائلة كي يعطي وجهه لونا برتقاليا يشابه لون تسمير البشرة؛ فيما علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، إن الشخص الذي نشر الصورة، ويدعى وليام مون، ليس مصورا رسميا للبيت الأبيض، كما يدعي في التغريدة.