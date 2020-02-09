35 وظيفة شاغرة للرجال في الشركة المتحدة للسيارات

فاطمة المالكي(صدى):

تتوفر 35 وظيفة للرجال في الشركة المتحدة للسيارات، للعمل في فروع ومراكز ومعارض الشركة في «المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الوسطى، المنطقة الجنوبية».

وتأتي الوظائف بالمسميات التالية «بائع قطع غيار، وفني سيارات، ومُستشار خدمة، واستشاري مبيعات مركبات جديدة».

الوظائف المتوفرة :-

1- بائع قطع غيار «العدد 10 وظائف»

– درجة الدبلوم ويفضّل أن يكون خريج معاهد تقنية أو ذات علاقة بمجال السيارات.

– خبرة في مجال بيع قطع الغيار السيارات لا تقل عن سنة.

– اللباقة وحسن المظهر و القدرة على الإقناع والتأثير على الآخرين.

– القدرة على استخدام الحاسب الآلي.

– الالتزام بساعات العمل المحددة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- فني سيارات «العدد 10 وظائف»

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال السيارات.

– رخصة قيادة «سارية المفعول».

3- مُستشار خدمة – استقبال صيانة سيارات «العدد 5 وظائف»

– درجة الدبلوم فما فوق «لا يشترط تخصص محدد».

– القدرة الفنية لفهم أعمال الصيانة.

– إقامة علاقات جيدة مع الآخرين.

– شخصية قيادية قادرة على تحمل المسؤولية.

– المظهر اللائق.

– المقدرة على استخدام الحاسب الآلي.

– إجادة لغة الانجليزية.

4- استشاري مبيعات مركبات جديدة «العدد 10 وظائف»

– درجة الدبلوم فما فوق «لا يشترط تخصص محدد»

– خبرة في مجال بيع السيارات لا تقل عن سنة.

– اللباقة وحسن المظهر و القدرة على الإقناع والتأثير على الآخرين.

– القدرة على استخدام الحاسب الآلي.

– الالتزام بساعات العمل المحددة.

– إجادة اللغة الإنجليزية

روابط التقديم :-

1- بائع قطع غيار «العدد 10 وظائف»: من هنـــــــا

2- فني سيارات «العدد 10 وظائف»: من هنــــــــا

3- مستشار خدمة – استقبال صيانة سيارات «العدد 5 وظائف» من هنـــــــــــــا

4- استشاري مبيعات مركبات جديدة «العدد 10 وظائف» من هنــــــــــــا .