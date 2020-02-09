لاعب أستون فيلا يوجه ضربة لبرشلونة وريال مدريد

وكالات(صدى):

تلقى فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، صدمة قوية بعد رفض جاك جريليش نجم وسط فريق أستون فيلا الإنجليزى الانضمام إلى أيًا منهما.

وكشفت تقارير إنجليزية، أن جاك جريليش اختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد إذ رحل عن فريقه بنهاية الموسم الجاري 2019-2020.

وأكدت التقارير، أن أستون فيلا سيطلب 60 مليون إسرتليني للتخلي عن اللاعب، لكن لا توجد مفاوضات رسمية بين الناديين حتى الآن.

كما أشارت التقارير إلى أن اللاعب اتفق مع اليونايتد على راتبه، وبدأ البحث عن منزل بمدينة مانشستر، تحسبًا لارتداء قميص الشياطين الحمر بالصيف المقبل.