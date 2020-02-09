مذكرة تفاهم بين التدريب التقني بالرياض وإدارة المساجد بالخرج

حسين العلي(صدى):

شهد محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الأحد ، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض ممثلة بالمعهد الصناعي الثانوي بالخرج و إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج ، وذلك في مقر ديوان المحافظة بمدينة السيح.

وقع الإتفاقية مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الأستاذ عبدالرحمن بن عمر المقبل ، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد الأستاذ نواف بن صغيّر الشمري وبدعم ورعاية وقف نورة بنت زيد العثمان رحمها الله والدة الأستاذ سلمان بن عبدالله العثمان .

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برنامج الصيانة التطوعية لمساجد المحافظة والهجر التابعة لها ويقوم بها نخبة من مدربي ومتدربي المعهد الذي يشمل على تقديم خدمات الصيانة للمساجد من كهرباء وأجهزة التبريد والتكييف والنجارة والحدادة , وتوحيد الأهداف المشتركة لتحقيق الصالح العام وبناء شراكة مجتمعية ناجحة للمحافظة .

أوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي في الخرج المهندس محمد بن عبدالرحمن بن عشبان بأن المذكرة تفتح آفاق الخدمة الاجتماعية والتطوعية لأبناء المعهد والتي سيقدمون من خلالها العديد من الأعمال التطوعية لمساجد المحافظة من خدمات صيانة لبيوت الله.