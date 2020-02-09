صحة الرياض تدعم مسشتفى عفيف بعدد من الكوادر الطبية المتخصصة

محمد السعران(صدى):

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري بدعم مستشفى عفيف العام بعدد من الكوادر الطبية المتخصصة وذلك بهدف رفع مستوى الخدمة الصحية ، وتقليل نسب الإحالات الطبية للمستشفيات المتخصصة .

وأوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة ان برامج الدعم الطبي كان على عدة مراحل مختلفه منها برنامج الاستقطاب الدائم، وشمل عدد 9 استشاريين بتخصص ( جراحة الأنف والأذن والحنجرة ، جراحة العظام ، الجراحة العامة ، طب الأسرة ، امراض الباطنه ، جراحة المخ والأعصاب ، التخدير العام و تخدير العناية المركزة ) .

وكذلك على مستوى الكادر الطبي لفئة المقيم فشمل الدعم عدد 8 اطباء ، اما على مستوى برنامج الدعم للطبيب الزائر فشمل الدعم ( استشاري غدد صماء وسكري ، استشاري مسالك بولية ، استشاري امراض قلب ) ، وكذلك على مستوى برنامج التطوع الطبي شمل الدعم اخصائي جراحة انف وأذن وحنجرة .

ولفت د. ” الجمعة ” ان هذا الدعم سيكون خلال الربع الأول من العام 2020 ، وان “صحة الرياض” تهدف الى التوسع في الخدمات الصحية للمستشفيات الطرفية من خلال التوسع بالعمليات الجراحية ، والعيادات التخصصية لتخدم اكبر عدد ممكن من المراجعين.