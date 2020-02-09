صحة الرياض تدعم مسشتفى عفيف بعدد من الكوادر الطبية المتخصصة
وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري بدعم مستشفى عفيف العام بعدد من الكوادر الطبية المتخصصة وذلك بهدف رفع مستوى الخدمة الصحية ، وتقليل نسب الإحالات الطبية للمستشفيات المتخصصة .
وأوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة ان برامج الدعم الطبي كان على عدة مراحل مختلفه منها برنامج الاستقطاب الدائم، وشمل عدد 9 استشاريين بتخصص ( جراحة الأنف والأذن والحنجرة ، جراحة العظام ، الجراحة العامة ، طب الأسرة ، امراض الباطنه ، جراحة المخ والأعصاب ، التخدير العام و تخدير العناية المركزة ) .
وكذلك على مستوى الكادر الطبي لفئة المقيم فشمل الدعم عدد 8 اطباء ، اما على مستوى برنامج الدعم للطبيب الزائر فشمل الدعم ( استشاري غدد صماء وسكري ، استشاري مسالك بولية ، استشاري امراض قلب ) ، وكذلك على مستوى برنامج التطوع الطبي شمل الدعم اخصائي جراحة انف وأذن وحنجرة .
ولفت د. ” الجمعة ” ان هذا الدعم سيكون خلال الربع الأول من العام 2020 ، وان “صحة الرياض” تهدف الى التوسع في الخدمات الصحية للمستشفيات الطرفية من خلال التوسع بالعمليات الجراحية ، والعيادات التخصصية لتخدم اكبر عدد ممكن من المراجعين.
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