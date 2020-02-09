فيديو صادم لخبيرة تجميل شهيرة تقوم بحلق شعرها بماكينة حلاقة رجالي
أثارت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان جدل واسع بعد نشرها مقطع فيديو صادم هي تقوم بحلق أحد جوانب شعرها تماماً .
وتسبب الفيديو في انتقاد اسع لها ، واتهامات بإختلاق موضة غريبة لا تليق بالمجتمعات العربية ، والتشبه بالرجال خاصةً مع استخدام ماكينة حلاقة رجالي والتقليد الأعمى للغرب .
وكانت خبيرة التجميل قد أطلت مؤخراً على متابيعها ،بـ”نيولوك ” لشعرها ، حيث فضلت أن يكون باللون الأشقر مع قصة حديثة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92936 ] نشر منذ 9 دقائق
تقليد اعمى زايد ضياعه ومياعه ، فوق المتوقع ..