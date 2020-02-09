فيديو صادم لخبيرة تجميل شهيرة تقوم بحلق شعرها بماكينة حلاقة رجالي

بيروت(صدى):

أثارت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان جدل واسع بعد نشرها مقطع فيديو صادم هي تقوم بحلق أحد جوانب شعرها تماماً .

وتسبب الفيديو في انتقاد اسع لها ، واتهامات بإختلاق موضة غريبة لا تليق بالمجتمعات العربية ، والتشبه بالرجال خاصةً مع استخدام ماكينة حلاقة رجالي والتقليد الأعمى للغرب .

وكانت خبيرة التجميل قد أطلت مؤخراً على متابيعها ،بـ”نيولوك ” لشعرها ، حيث فضلت أن يكون باللون الأشقر مع قصة حديثة .