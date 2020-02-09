النصر يواجه فيتوريا بأخطائه لتطوير أداء الفريق

ماجد محمد(صدى):

واجه رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت والمشرف العام على الفريق عبدالرحمن الحلافي، المدرب البرتغالي روي فيتوريا بالأخطاء التي ارتكبها مع الفريق في الجولات الماضية.

وأوضحا خلال الاجتماع أسباب تراجع أداء الفريق خلال المواجهات الأخيرة، وعدم تمكن الجهاز الفني من انتشال الفريق فنيا، وإبقائه للثنائي المغربي نور الدين امرابط والبرازيلي جوليانو في القائمة الأساسية، وتجاهله للدولي يحيى الشهري في العديد من المواجهات والتي كان آخرها مواجهة الفتح.

وأخضع الجهاز الفني اللاعبين لتدريبات مكثفة، أثناء تحضيراته لمواجهة السد القطري، فيما أكد الجهاز الطبي قدرة المدافع عبدالله مادو على المشاركة في مواجهة السد.

ودخل الثنائي يحيى الشهري وعبدالله الخيبري ضمن القائمة الأساسية التي سيدفع بها في المباراة، فيما يتوقع أن يدخل المهاجم عبدالفتاح آدم اليوم التدريبات في حال لحاقه بالتدريبات، بعد أن يصل إلى الرياض اليوم، على أن يخضع لفحوصات نهائية قبل إدراج اسمه في قائمة المباراة.