منع 3 نساء من السفر على درجة رجال الأعمال بسبب أحجامهن

ولنجتون (صدى):

تعرَّضت ثلاث نساء من نيوزيلاندا، إلى موقف عنصري في مطار بانكوك بتايلاند، إثر أحجامهن الكبيرة.

ومنعت خطوط الطيران التايلاندية، أمً وابنتيها من السفر على درجة رجال الأعمال بسبب أحجامهن الكبيرة، وأن المقاعد لن تستوعب أوزانهن.

وأوضحت الأم وابنتاها، أنهن كنّ عائدات إلى أوكلاند في نيوزيلندا بعد إجراء عمليتين جراحيتين لإنقاص وزنهن في تايلاند، لكن تعرضن لإهانة كبيرة بمطار بانكوك، أثناء سفرهن.

وقالت النساء، إن أفراد الطاقم كانوا ينظرون إليهن ويتحدثون بلغتهم الأم، ويهزون رؤوسهم كما لو أنهن ارتكبن جريمة، ثم أتى موظفو الخطوط الجوية التايلاندية، وقاموا بأخذ قياساتهن باستخدام شريط قياس.

وأكدت أن الموظفين قالوا لهن: «أنتن كبار الحجم بدرجة أكبر من المعتاد، ولن يسمح لكم بالجلوس على مقاعد درجة رجال الأعمال».

وتقدمت النساء الثلاث بشكوى واسترددن فرق السعر بين مقعد رجال الأعمال ومقعد الدرجة الاقتصادية اللائي سافرن عليه، إضافةً إلى تعويض قدره 225 جنيهاً إسترلينياً.