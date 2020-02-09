بالصور.. الهلال يتفوق على أندية المملكة المشاركة في دوري أبطال آسيا
أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موقعًا جديدًا تعريفيًا للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، والتي يشارك فيها ثلاث أندية من المملكة وهي الهلال والنصر والأهلي.
ووضع الموقع تعريفًا لنادي الهلال، بأنه الحاصل على ٣ دوري أبطال آسيا (١٩٩١-٢٠٠٠-٢٠١٩)، و١٥ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ٨ بطولات كأس الملك؛ ليتفوق على أندية المملكة المشاركة في البطولة.
أما نادي النصر، لديه صفر دوري أبطال آسيا، ٨ دوري محلي؛ فضلًا عن ٦ كأس ملك؛ بينما نادي الأهلي: صفر دوري أبطال آسيا ٣ دوري، و١٣ كأس ملك.
المليليح[ عدد التعليقات: 653 ] نشر منذ 23 دقيقة
ياساتر من عام ١٩٩١ حتى ٢٠١٩ يشارك بآسيا وعنده ٣ بس وكأس الملك ٨ بس بصراحه شي يرفع الرأس ههههههههههههه
الإتحاد طيب افضل بكثير في أسيا والأهلي الملكي عنده ١٤ كأس الملك ..و مايمدح العروس الا امها 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7086 ] نشر منذ 18 دقيقة
ماشاء الله دحين النصراوية يكذبون الخبر هذه عادتهم