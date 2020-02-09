بالصور.. الهلال يتفوق على أندية المملكة المشاركة في دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

أصدر ‏الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موقعًا جديدًا تعريفيًا للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، والتي يشارك فيها ثلاث أندية من المملكة وهي الهلال والنصر والأهلي.

ووضع الموقع تعريفًا لنادي الهلال، بأنه الحاصل على ٣ دوري أبطال آسيا (١٩٩١-٢٠٠٠-٢٠١٩)، و١٥ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ٨ بطولات كأس الملك؛ ليتفوق على أندية المملكة المشاركة في البطولة.

أما نادي ‎النصر، لديه صفر دوري أبطال آسيا، ٨ دوري محلي؛ فضلًا عن ٦ كأس ملك؛ بينما نادي ‎الأهلي: صفر دوري أبطال آسيا ٣ دوري، و١٣ كأس ملك.