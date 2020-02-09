وظائف شاغرة في «الضمان الصحي»

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمجلس بمدينة الرياض، بمسمى (مسؤول دعم تقنية المعلومات).

وأوضح المجلس أنه سيتولّى شاغل الوظيفة أنشطة دعم تقنية المعلومات بإشراف مباشر بما في ذلك تقديم الدعم الفني لمنسوبي المجلس والمستخدمين النهائيين بهدف ضمان أفضل مستوى خدمة نسبة للسياسات والإجراءات واتفاقات مستوى الخدمة.

واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، كما لا يشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تزيد عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، ويفضّل وجود شهادة (ITIL Service Management)، وإجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2020/02/09م، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب؛ لافتًا إلى من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني (مع كتابة مسمى الوظيفة – مسؤول دعم تقنية المعلومات – في عنوان البريد): [email protected]