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فضيحة مدوية لحاخام إسرائيلي «متشدد» يغتصب النساء وينصب على مرضى السرطان

فضيحة مدوية لحاخام إسرائيلي «متشدد» يغتصب النساء وينصب على مرضى السرطان
متابعة- أميرة خالد(صدى):

في واقعة مثيرة للدهشة ، يواجه حاخام اسرائيلي معروف بتشده الديني تهم مشينة بالنصب والإحتيال واغتصاب النساء تحت مزاعم دينية .

وفي التفاصيل ، فقد اعتقلت شرطة الإحتلال الإسرائيلي الحاخام أليجازر بيرلاند ” بعد تقديم بلاغ ضده يفيد بنصبه على مرضى السرطان بإيهماهم بالعلاج بمقابل مادي وترك العلاج الطبي بالمستشفى .

وأثارت القضية غضب عارم ، خاصةً مع الكشف عن أعضاء آخرين بالشبكة المشبوهة ينتمون إلى طائفة “شوفو بونيم ” الأرثوزكسية المتطرفة .

وما يزيد التهمة تعقيداً ، هي ظهور جرائم اخرى على السطح تفيد بأن الحاخام الذي يدعو بحرقة لإتباع التوراه متعدد العلاقات النسائية ، وشاهده أحد الطلاب في المنزل وهو بجانب امرأة عارية وابلغ عنه السلطات .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 92936 ] نشر منذ 22 دقيقة

ايش الغريب على اليهود ، فهم ملعونون بكتاب الله لسوء افعالهم ..

.. الحمد لله على نعمة الإسلام ..

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