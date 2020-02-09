فضيحة مدوية لحاخام إسرائيلي «متشدد» يغتصب النساء وينصب على مرضى السرطان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

في واقعة مثيرة للدهشة ، يواجه حاخام اسرائيلي معروف بتشده الديني تهم مشينة بالنصب والإحتيال واغتصاب النساء تحت مزاعم دينية .

وفي التفاصيل ، فقد اعتقلت شرطة الإحتلال الإسرائيلي الحاخام أليجازر بيرلاند ” بعد تقديم بلاغ ضده يفيد بنصبه على مرضى السرطان بإيهماهم بالعلاج بمقابل مادي وترك العلاج الطبي بالمستشفى .

وأثارت القضية غضب عارم ، خاصةً مع الكشف عن أعضاء آخرين بالشبكة المشبوهة ينتمون إلى طائفة “شوفو بونيم ” الأرثوزكسية المتطرفة .

وما يزيد التهمة تعقيداً ، هي ظهور جرائم اخرى على السطح تفيد بأن الحاخام الذي يدعو بحرقة لإتباع التوراه متعدد العلاقات النسائية ، وشاهده أحد الطلاب في المنزل وهو بجانب امرأة عارية وابلغ عنه السلطات .