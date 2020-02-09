فضيحة مدوية لحاخام إسرائيلي «متشدد» يغتصب النساء وينصب على مرضى السرطان
في واقعة مثيرة للدهشة ، يواجه حاخام اسرائيلي معروف بتشده الديني تهم مشينة بالنصب والإحتيال واغتصاب النساء تحت مزاعم دينية .
وفي التفاصيل ، فقد اعتقلت شرطة الإحتلال الإسرائيلي الحاخام أليجازر بيرلاند ” بعد تقديم بلاغ ضده يفيد بنصبه على مرضى السرطان بإيهماهم بالعلاج بمقابل مادي وترك العلاج الطبي بالمستشفى .
وأثارت القضية غضب عارم ، خاصةً مع الكشف عن أعضاء آخرين بالشبكة المشبوهة ينتمون إلى طائفة “شوفو بونيم ” الأرثوزكسية المتطرفة .
وما يزيد التهمة تعقيداً ، هي ظهور جرائم اخرى على السطح تفيد بأن الحاخام الذي يدعو بحرقة لإتباع التوراه متعدد العلاقات النسائية ، وشاهده أحد الطلاب في المنزل وهو بجانب امرأة عارية وابلغ عنه السلطات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92936 ] نشر منذ 22 دقيقة
ايش الغريب على اليهود ، فهم ملعونون بكتاب الله لسوء افعالهم ..
.. الحمد لله على نعمة الإسلام ..