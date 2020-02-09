بالفيديو.. «الحصيني» : غدًا أول موسم العقارب وتزداد فرصة الأمطار

علي القحطاني(صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة ” تسميات ” عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن غدًا الاثنين هو أول أيام موسم العقارب والذي تزداد فيه فرصة هطول الأمطار.

وقال عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن: ” غداً الأثنين أول العقارب وتقول العامةً إذا دخلت العقارب صار الخير قارب ” كناية عن ازدياد فرصة الأمطار ” .

وأضاف ” الحصيني ” : ” العقارب ليس نجماً إنما صفة تتصف بها هذه الأيام وهي ثلاثة منازل سعود أوله ذابح! المسمى العقرب الأولى وتسمى عقرب السم ولها نصيب من اسمها، أيامه “١٣” يوما ” متابعًا: ” والعقرب الأولى “سعد الذابح ” مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية أو سيبيرية ” .

واستطرد: ” تأتي في الترتيب الثاني في البرد بعد النجم الأولى من الشبط ومتوقع ان يوافق دخولها موجة برد أصلها قطبي وتعد الموجة الباردة السابعة والأقوى لشتاء هذا العام وقد تكون الأقوى من سنوات.. الا يصرفها الله ” .