أول صورة للفارس المصري وابنة صاحب «مايكروسوفت» بعد إعلان الخطوبة
كشف الفارس المصري نائل نصار عن صورة حديثة له برفقة خطيبته جنيفر بيل جيتس ابنة مؤسس وصاحب شركة “مايكروسوفت ” ، وذلك بعد خطبتهما رسمياً .
وأظهرت الصورة مشهد عاطفي وعفوي يجمع الإثنين في نزهة ترفيهية على ما يبدو .
وعلق نائل على الصورة قائلاً : دائماً تضع الإبتسامة على وجهي مع إيموشن قلب ، ما أثار إعجاب المتابعين .
وكان خبر الخطوبة قد حظي بشعبية كبيرة ، خاصةً وأنه جاء بعد قصة حب رومانسية جمعت الإثنين على مار عامين .
alfahd42[ عدد التعليقات: 23687 ] نشر منذ 34 دقيقة
ذيبان يبي يلهف كل شي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92936 ] نشر منذ 16 دقيقة
طيب ..
سلمان[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 13 دقيقة
راح يقشطها ويقشط ابوها