أول صورة للفارس المصري وابنة صاحب «مايكروسوفت» بعد إعلان الخطوبة

القاهرة(صدى):

كشف الفارس المصري نائل نصار عن صورة حديثة له برفقة خطيبته جنيفر بيل جيتس ابنة مؤسس وصاحب شركة “مايكروسوفت ” ، وذلك بعد خطبتهما رسمياً .

وأظهرت الصورة مشهد عاطفي وعفوي يجمع الإثنين في نزهة ترفيهية على ما يبدو .

وعلق نائل على الصورة قائلاً : دائماً تضع الإبتسامة على وجهي مع إيموشن قلب ، ما أثار إعجاب المتابعين .

وكان خبر الخطوبة قد حظي بشعبية كبيرة ، خاصةً وأنه جاء بعد قصة حب رومانسية جمعت الإثنين على مار عامين .