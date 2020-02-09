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أول صورة للفارس المصري وابنة صاحب «مايكروسوفت» بعد إعلان الخطوبة

أول صورة للفارس المصري وابنة صاحب «مايكروسوفت» بعد إعلان الخطوبة
القاهرة(صدى):

كشف الفارس المصري نائل نصار عن صورة حديثة له برفقة خطيبته جنيفر بيل جيتس ابنة مؤسس وصاحب شركة “مايكروسوفت ” ، وذلك بعد خطبتهما رسمياً .

وأظهرت الصورة مشهد عاطفي وعفوي يجمع الإثنين في نزهة ترفيهية على ما يبدو .

وعلق نائل على الصورة قائلاً : دائماً تضع الإبتسامة على وجهي مع إيموشن قلب ، ما أثار إعجاب المتابعين .

وكان خبر الخطوبة قد حظي بشعبية كبيرة ، خاصةً وأنه جاء بعد قصة حب رومانسية جمعت الإثنين على مار عامين .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23687 ] نشر منذ 34 دقيقة

ذيبان يبي يلهف كل شي

[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 13 دقيقة

راح يقشطها ويقشط ابوها

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