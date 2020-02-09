رجل يعتدي على طفل جنسيًا ويحاول الهرب من الشرطة

خالد الظفيري(صدى):

شهدت الكويت واقعة مروعة لقيام كويتي بالاعتداء الجنسي على طفل من الجنسية المصرية يبلغ من العمر 8 سنوات في محافظة الجهراء؛ حيث ألقت القبض على الجاني المتهم في 3 قضايا أيضًا وهي سرقة مركبتين ارتكب بإحداهما جريمة سلب بالقوة.

وتعرف الطفل المعتدى عليه جنسيا، على المجرم في طابور عرض، حيث اعترف المتهم بالجريمة، كما تم التحفظ على مركبتين قام بسرقتهما وإحداهما ارتكب بها جريمتي هتك عرض الطفل وسلب بالقوة.

وتعرضت تلك المركبة لتلفيات جراء اصطدامها بعمود إنارة خلال محاولة المتهم الفرار من رجال الأمن؛ فيما يتم التحقيق في القضية لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.