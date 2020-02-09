تعرف على أسباب ظهور الشيب في شعرك

متابعه_أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثيرون من ظهور شيب في الشعر مبكرا، الأمر الذي ربطه العلماء بالتوتر والضغط العصبي.

قام بعض العلماء بمحاولة لاستكشاف الآليات المحددة لطريقة إصابة الشعر بالشيب بسبب التوتر، من خلال فحص مستويات هرمون التوتر، الكورتيزول، الذي يرتفع بالجسم حين يتعرض الشخص لاستجابة تخيره بين الهرب أو المواجهة.

وتوصلوا إلى أن ارتفاع نسبة الكورتيزول على المدى الطويل يرتبط في الواقع بمجموعة من النتائج الصحية السلبية، كما أن هناك علاقة للجهاز العصبي الودي، الذي ينتشر بكافة أنحاء الجسم ويصل لكل بصيلات الشعر.

وأوضحوا بعد اختباراتهم أن هناك مواد كيميائية يتم افرازها أثناء التعرض لضغط عصبي أو توتر، لا سيما هرمون نورإِبينفرِين، كما أن هناك عوامل أخرى مثل الجانب الوراثي، التدخين، نقص البروتين، نقص فيتامين بي-12، نقص النحاس، نقص الحديد، وكذلك التقدم في السن.