خالد الزعاق: عقرب السم سيعيش في كل منطقة 3 أيام

نايف السالم(صدى):

أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أننا سنعيش على لسعة برد عقرب السم خلال هذا الأسبوع.

وقال خلال مقطع فيديو له: «سنعيش أولى موجات برد العقارب وهو موجة عرب السم، وهذه الموجة تطير على جناحين، الأول: الرياح الناهضة والمثيرة للغبار والأتربة، وجناح انخفاض درجات الحرارة».

وأضاف: « الموجة ستحتضن كل منطقة قرابة الثلاثة أيام، يوم بداية وقمة ويوم نهاية، تبدأ السبت على الشمالية وتبوك وعرعر وطريف والجوف، ثم حائل والقصيم منذ يوم الأحد، ومن يوم الاثنين على منطقة الرياض».

وأردف: «وتكون مؤثرة على السواحل الغربية بالرياح الناهضة على المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتؤثر تلك الموجة على كل مناطق المملكة».